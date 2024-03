S. RAFFAELE, I dettagli dell'ospedale dove opera Zangrillo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola spiega le caratteristiche del San Raffaele di Milano, ospedale diventato noto alle cronache della Fiorentina dopo che da domenica è ricoverato in terapia intensiva il direttore generale Joe Barone. Una struttura all'avanguardia formata da diverse parti, tra cui la cupola sormontata dall'angelo che si vede fin dalla Tangenziale, oppure il "Diamante", palazzina che accoglie pazienti vip in lussuose stanze e mini-appartamenti.

Una cittadella sorta nel 1971 sul confine tra Milano e Sagrate, dove Joe Barone e la sua famiglia stanno vivendo momenti difficilissimi. Negli ampi giardini abbracciati dalle alte torri dell’ospedale non è raro incontrare giornalisti e fotografi accampati per ore, in attesa di intercettare qualche volto noto. Tra gli esempi più recenti c’è quello di Fedez, operato qui di tumore al pancreas nel marzo 2022. L’estate scorsa è toccato all’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio sottoporsi ad accertamenti. E anche Flavio Briatore sceglie la struttura per i check-up. Senza dimenticare Silvio Berlusconi, che si è affidato alle cure del Prof. Alberto Zangrillo, medico personale ma anche direttore della terapia intensiva cardiochirurgica dove è ricoverato Barone.