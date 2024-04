LIVE FV, FIORENTINA-V. PLZEN 0-0: KOUAME E POI PALO DI BELOTTI, PORTA STREGATA

Fonte: dal Franchi - A. Di Nardo

© foto di Federico De Luca

41'- Applausi per Kouame, uno dei più positivi nel primo tempo: l'ivoriano, preziosissimo in fase di non possesso, strappa un pallone a Kopic e si guadagna una punizione nella propria metà campo.

39'- Dopo una decina di minuti di riscaldamento, Barak torna a sedersi in panchina. L'impressione è che Beltran, acciaccato dopo un colpo subito, abbia dato garanzie di tenuta fisca.

38'- Ennesimo traversone dalla destra, stavolta di Beltran, Hejda ancora una volta anticipa Belotti di testa.

36'- Ranieri e Chory si allacciano, giallo per entrambi. L'arbitro Gil Manzano punisce con una doppia ammonizione reciproche scorrettezze compiute dai due giocatori, che si prendono dopo un pallone schizzato a fondo campo. Prima un calcetto dell'attaccante ceco, poi uno spintone plaetale del difensore di casa, giallo per tutti e due, con Chory che (diffidato, salterà il prossimo impegno europeo).

34' - Dopo mezz'ora in apnea, il Plzen prova a riaffacciarsi nell'area di Terracciano, azione confusa e senza grossi pericolo.

31'- Anche oggi, per ora, porta di Jedlicka stregata. La Fiorentina ci sta provando in ogni mano, soprattutto forzando il gioco aereo, ma per ora non si passa.

29'- INCREDIBILE SERIE DI OCCASIONI PER LA FIORENTINA. La formazione di Italiano ha messo la quinta: prima Kouame chiude andando a botta sicura su un cross dalla destra di Dodò, piattone da pochi passi ma ancora super Jedlicka a dire di no. Una manciata di minuti dopo Belotti prende l'ascensore, sale al secondo piano e schiaccia in porta un cross dalla sinistra, palo pieno a Jedlicka battuta.

27'- Problemi per Beltran, che accusa un colpo alla caviglia, problema ereditato da un contrasto di un paio di minuti fa. Dopo qualche prova l'attaccante argentino si è accasciato al suolo. Si prepara Barak, che si sta scaldando da qualche minuto.

25'- Duello aereo Ranieri-Chory: il difensore ha la peggio e lamenta una sbracciata del gigante ceco. L'arbitro fa giocare nonostante le lamentele del numero sedici.

24'- Altra potenziale chance per la Fiorentina: Kouame tenta il tiro dal limite: pallone rimpallato che finisce in area, settore destro, per Mandragora, che si coordina per il cross, lob che scavalca Belotti sul primo palo e viene intercettato da Hejda prima che finisca nei pressi di Nico, appostato sul secondo palo.

23'- Primo tiro in porta di Nico, mancino a girare dal vertice dell'area, Jedlicka blocca senza problemi un pallone poco angolato e lento.

22'- Beltran prova a servire Belotti in area, il controllo spalle alla porta del Gallo non è perfetto. Azione che sfuma.

21'- Dalla bandierina alla sinistra di Jedlicka va Biraghi, mancino a rientrare allontanato dalla difesa del Plzen.

20'- La squadra di Italiano prova la verticalità: Dodo in avanti per Nico, pescato in area. Cross di prima dal fondo, rimpallo e secondo angolo per la Viola.

18'- Con tre passaggi la Fiorentina è in porta: spizzata di Nico su un rinvio dalla difesa, sponda spalle alla porta di Belotti per l'accorrente Beltran, il numero nove prende velocità, punta la porta e dopo una sterzata conclude dal limite col mancino. Jedlicka si distende e blocca senza affanni.

16'- Fiorentina in costante proiezione offensiva. Ritmi decisamente diversi rispetto alla gara d'andata, ma anche rispetto a quella vista contro il Genoa qualche giorno fa.

14'- Piazzato vanificato da Kalvach, che prova a pescare in area Hejda, uno dei giganti cechi. Pallone però lungo, sul fondo.

13'- Ospiti che escono dalla propria metà campo con una buona percussione centrale di Cerv: il numero sei ospite riesce a rompere il raddoppio e si guadagna una buona punizione.

11'- Primo corner viola: Biraghi scodella in mezzo col mancino una punizione dal limite, deviazione di un difensore ceco in angolo.

10'- Altra potenziale occasione per Kouame, dopo un break a centrocampo palla all'ivoriano che spreca un potenziale tre contro tre scegliendo di allargare (con poca precisione) per Belotti, apertura intercettata.

9'- ANCORA VIOLA VICINA AL VANTAGGIO. Kouame lanciato in profondità da Mandragora saggia ancora i riflessi in uscita di Jedlicka. Nel rimpallo col portiere palla sul fondo e rimessa Viktoria.

7'- DOPPIA CHANCE ENORME PER LA FIORENTINA! Prima Kouame dal fondo, sulla sinistra, mette in mezzo un pallone su cui si avventa Belotti, scivolata a botta sicura e strepitoso riflesso di Jedlicka; l'azione proesegue, Dodo, scodella in mezzo dalla destra, a raccogliere palla è Kouamé che di testa mira il secondo palo, ma un difensore del Plzen, appostato a pochi passi dalla linea di porta, spazza la minaccia.

5' - BRIVIDO FIORENTINA! Punizione dalla destra di Kalvach, destro a rientrare che scorre attraversando tutto lo specchio della porta, ma nessuno dei giocatori ospiti riesce a deviare. Gran sospiro di sollievo per Terracciano e i suoi.

4' - Finta di corpo di Kopic, Biraghi lo stende: punizione per il Viktoria.

2'- Fiorentina che attacca da destra a sinistra rispetto ai teleschermi, quindi sotto la Fiesole.

1'- PARTITI! INIZIA FIORENTINA-VIKTORIA PLZEN.

18.45 - Tutto pronto. Prima però, in occasione della prima partita europea senza dirigente viola, un minuto di silenzio in memoria di Joe Barone.

18.43 - SQUADRE NEL TUNNEL! TRA POCO SI COMINCIA!

18.40 - Dalla lettura delle formazioni ufficiali di Fiorentina-Viktoria Plzen colpisce l'assenza, anche dalla panchina, di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista viola, dopo il forfait di Plzen, non ci sarà neanche al Franchi a causa di un problema alla caviglia. Out anche Nzola. L'attaccante angolano non sarà del match a causa di problemi personali.

18.38- Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA(4-2-3-1):Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. A disposizione: Christensen, Sottil, Lopez, Ikone, Infantino, Faraoni, Martinez Quarta, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak. All.: Italiano

VIKTORIA PLZEN(3-4-2-1): Jedlicka; Hejda, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Kopic; Sulc, Vydra; Chory. A disposizione: Tvrdon, Baier, Paluska, Kliment, Traore, Reznik, Mosquera, Dweh. All.: Koubek

18.35 -Buonasera da Alessandro Di Nardo, in diretta da un Franchi in versione invernale. Tempo da lupi, dieci gradi sul termometro ma tutto pronto per Fiorentina-Viktoria Plzen, quarto di finale di ritorno di Conference League. Si riparte dallo 0-0 di Plzen, per volare in semifinale servirà vincere!