QUI LAZIO, Le ultime di formazione: possibile turnover

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime di formazione sulla Lazio a due giorni dalla partita contro la Fiorentina a cura di lalaziosiamonoi.it. Baroni pensa a qualche cambio in vista dell'inizio dell'Europa League e dei tanti impegni ravvicinati. Davanti a Provedel viaggiano verso la conferma gli stessi quattro difensori già visti contro il Verona: Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. Non sono ancora al meglio della condizione Patric e Gigot. Lo stesso discorso vale per la mediana con Guendouzi e Rovella. Più staccato Vecino. Sulla trequarti, invece, Castrovilli è in vantaggio su Noslin per il posto tra Zaccagni e Isaksen (più di Tchaouna). In attacco non ci sarà il Taty Castellanos, risparmiato dopo l'infortunio all'adduttore della gamba sinistra rimediato lunedì scorso. Tocca a Dia fare il centravanti.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Castrovilli, Zaccagni; Dia. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Gigot, Pellegrini, Vecino, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin, Pedro. All.: Baroni.