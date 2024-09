FIO-LAZ, Curva Ferrovia sold out. Il punto sui biglietti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In vista della gara di domenica tra Fiorentina e Lazio il tifo viola ha risposto presente. Ci sarà infatti una bella cornice di pubblico allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, con un settore già pieno e uno vicino all'esaurimento. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la Curva Ferrovia è già sold out, mentre sarebbero ancora disponibili biglietti in Maratona e in Tribuna, con il parterre di quest'ultimo però con pochissimi biglietti rimasi e quindi molto vicino al sold out.