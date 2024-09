FirenzeViola.it

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Fiorentina-Lazio, esame per entrambi:

"La Fiorentina è migliorata, nonostante il ko. L'ho vista diversa, per ora Palladino ci ha capito poco. E' uno ambizioso ma per ora sta bucando. Firenze è una piazza ambiziosa".