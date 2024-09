CALAMAI, Viola, serve un segnale: Kean guidi la svolta

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente", in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così su Moise Kean verso Fiorentina-Lazio: "La Lazio non è un bivio decisivo, ma è un passaggio importante. Al termine di questa settimana non ci sono certezze assolute ma su una cosa siamo tutti d'accordo: la Fiorentina ha finalmente trovato il centravanti che cercava. Chi meglio di Kean può aiutare a rompere il muro della prima vittoria? Caro Kean, aiutaci a vincere la prima gara del campionato".