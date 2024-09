EX OBIETTIVI, Lovric: "L'ultimo campionato ci ha formato"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandi Lovric è stato cercato a lungo dalla Fiorentina nel corso dell'estate. I contatti con l'Udinese però non hanno mai portato alla quadra finale e la trattativa non è mai decollata, col centrocampista che è rimasto in Friuli e ora guida la classifica di Serie A con la capolista. Proprio dell'avvio stagionale dei bianconeri ha parlato oggi Lovric, in un'intervista a Tuttosport: "Nelle prime sedute della preparazione estiva abbiamo percepito subito un’energia diversa. Alla fine della stagione ci siamo guardati tutti in faccia con un po’ di spirito autocritico. Nessuno aveva intenzione di ripetere il percorso fatto l’anno scorso.

Sapevamo di dover ripartire dando tutti di più a livello individuale per poter crescere come collettivo. L’ultimo campionato, per quanto difficile, è stata però un’esperienza formativa, che ci sta aiutando in queste prime partite. Abbiamo cambiato tante cose, a cominciare dalla mentalità. Stiamo facendo bene, ma siamo solo all’inizio, è presto per tirare le somme".