SERIE A, Il Toro non si ferma, superato 3-2 il Verona, è capolista

Continua il percorso da imbattuto del Torino di Vanoli, che espugna il Bentegodi per 3-2 grazie alle reti dei suoi bomber Sanabria (autore anche di un rigore fallito), Zapata e Adams, diventando capolista della Serie A in attesa degli altri match della 5ª giornata di campionato. Per il Verona non bastano il gran gol di Kastanos nel primo tempo e la rete in extremis di Mosquera.