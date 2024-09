COR.FIO., Con la Lazio ipotesi Gudmundsson dal 1'

FirenzeViola.it

Prosegue la preparazione della Fiorentina in vista della gara contro la Lazio domenica al Franchi alle 12.30 e come scritto quest'oggi dal Corriere Fiorentino adesso l’attesa è tutta rivolta alle condizioni di Gudmundsson. L’islandese, si legge sul quotidiano, ha svolto tutta la settimana di lavoro con i compagni e, dunque, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un esordio dal 1'. Per il resto, Palladino è alle prese con i problemi in difesa emersi domenica scorsa al cospetto della squadra di Gasperini, per questo è lecito attendersi qualche modifica alla linea a tre schierata davanti al portiere. Se De Gea è pressoché certo di essere di nuovo titolare Pongracic scalpita per tornare dal primo minuto, mentre il tecnico dovrà decidere se proseguire sulla strada dell’adattamento di Biraghi a terzo difensore o cambiare interprete.

Difficile pensare che l’argentino Moreno possa essere la novità, più probabile che Ranieri e Quarta completino il reparto. Con Gosens a sinistra, e il dubbio da sciogliere a destra tra Dodò e Kayode. A centrocampo probabile conferma di Mandragora, Bove e Cataldi.