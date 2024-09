T. CORSI A RFV, Monza e Firenze non sono la stessa cosa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Tito Corsi, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, nella trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole sull'inizio della Fiorentina: "Il tecnico ha avuto a disposizione i giocatori troppo tardi, giocando le prime due partite con diversi calciatori che ora non ci sono più. Ci vorrà tempo per raggiungere la giusta amalgama, anche perché quelli arrivati non tutti sono abituati a giocare nel 3-5-2. Biraghi, per esempio, era sempre stato abituato a giocare terzino di spinta e ora si ritrova a giocare braccetto".

Avrebbe preso Palladino?

"Volendo fare un rinnovamento come hanno fatto ci voleva un tecnico abituato ad impostare sul nuovo e lui lo ha fatto a Monza. Bisognerà vedere se l'adattamento che richiede sia recepito al meglio dai giocatori a disposizione"

Il tempo a Firenze non è però lo stesso di Monza.

"E' vero, ma non solo il tempo, anche il rapporto con i giocatori. Lui a Monza aveva preso una squadra che avevano vinto in B ma che in Serie A erano nuovi. Ma un conto è dare una certa impostazione a giocatori che si affacciano in Serie A per la prima volta con l'entusiasmo a mille, un conto è dare le stesse nozioni a calciatori già affermati".

