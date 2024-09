FRANCHI, L'incontro, poi le parole di Ferrari e Funaro

Giornata importante sul fronte nuovo Artemio Franchi quella appena conclusa. Sfruttando la sua visita a Firenze in queste settimane, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è recato oggi pomeriggio assieme alla moglie Catherine e al direttore generale Alessandro Ferrari a Palazzo Vecchio per conoscere la nuova Sindaca Sara Funaro e fare un punto sui lavori di ristrutturazione. Dopo poco più di un'ora ha parlato Ferrari sottolineando i buoni rapporti ma dicendo no all'ipotesi Padovani, dopo poco è arrivata anche la risposta della sindaca di Firenze che ha confermato come il dialogo prosegua e il Comnune stia cercando una soluzione.

