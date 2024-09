D'AVERSA, Ieri qualcuno spiava i nostri allenamenti

FirenzeViola.it

Roberto D'Aversa, allenatore dell'Empoli, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Cagliari dell'ex Davide Nicola. A proposito dell'incrocio con l'ex, D'Aversa, che al turno dopo sfiderà la Fiorentina, ha detto: "Sentimentalismi nel calcio non ci devono essere, sappiamo che miracolo ha fatto Nicola lo scorso anno. Ieri avevamo allenamento a porte chiuse, eppure c'era qualcuno a spiare i nostri allenamenti. Quando si va in campo i sentimentalismi non ci devono essere, loro ci vorranno battere così come lo vogliamo noi".