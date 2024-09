ATA-FIO, Tutto in un tempo: la Viola si illude ma perde 3-2

FirenzeViola.it

La Fiorentina torna sconfitta da Bergamo per 3-2 dopo che nel primo tempo era andata per due volte in vantaggio ma sempre rimontata, in particolare nel finale di frazione quando c'è stato un vero e proprio black out difensivo. I primi 45 minuti tra la viola e l'Atalanta infatti non non deludono: Quarta al 15' e Kean al 32' al firmano il vantaggio, intervallato dal temporaneo pareggio di Retegui che svetta su Ranieri al 20' e l'attaccante viola colpisce anche un palo al 36'. Protagonista non solo Kean ma anche Gosens che mette lo zampino in tutte e tre le occasioni viola. Poi il black out della difesa viola nel finale di tempo, con De Ketelaere che inzucca di testa al 45' e, nell'unico minuto di recupero, Lookman sulla destra viola tiene palla si accentra e segna il 3-2 nerazzurro.

Nella ripresa, dopo un paio di occasioni per parte, è l'Atalanta a prendere in mano la partita e a gestire il vantaggio mentre la Fiorentina non riesce a cambiare l'inerzia della gara neanche con l'ingresso dei nuovi che semmai peggiorano la situazione.