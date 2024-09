COR.FIO, 57 giocatori in due anni: Viola a porte girevoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è un curioso focus, oggi, a cura del Corriere Fiorentino, sulla rosa dei viola. E cioè che per la Fiorentina, dalla stagione 2022-23, sono 57 i giocatori che hanno indossato almeno una volta la maglia viola in partite ufficiali. Una bella differenza con le altre squadre che hanno combattuto per le stesse posizioni di classifica: all’interno della lista dei 57 giocatori viola, infatti, non mancano le particolarità. Come i pochi difensori centrali, appena 8, l’elevato numero di portieri utilizzati, addirittura 7, e i soli - se comparati con quanto fatto da Atalanta e Roma, che superano e non di poco la doppia cifra - 6 giocatori portati dalla Primavera alla prima squadra: c’è chi all’interno della stessa ha trovato un posto, ma non sempre minuti, come Kayode, Comuzzo e Martinelli, e chi è stato invece costretto a cercare poi i propri successi altrove, come Bianco, Amatucci e Distefano. Impossibile non soffermarsi sulla difesa: dei soli 9 reduci dalla stagione 2022-23, e tuttora in rosa, ben 4 sono difensori, ovverosia Biraghi, Dodò, Quarta e Ranieri, oltre a Terracciano, Mandragora, Ikoné, Kouame e Sottil.

Da quell’annata in poi leader indiscusso, a livello di presenze, è proprio il capitano viola Biraghi con 105, seguito da Terracciano con 94 e Quarta a quota 87. Dall’altro lato di questa graduatoria, invece, da sottolineare i soli 31 minuti di Distefano, in Conference contro l’Rfs Riga, e i 4 di Kokorin, nella gara di ritorno dei playoff dell’anno scorso contro il Rapid Vienna. Il dato complessivo, a ogni modo, è destinato a crescere e issarsi fino a quota 59, in vista dell’esordio come giocatori della Fiorentina di Gudmundsson, presumibilmente già contro la Lazio, e Moreno.