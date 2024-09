ARGURIO, La camera ardente sarà al 'Piola' di Novara

FirenzeViola.it

Di ieri la triste notizia della prematura scomparsa di Christian Argurio, che da febbraio stava rivestendo il ruolo di Direttore Sportivo del Novara, città dove è deceduto a seguito di un malore che lo aveva colpito nella giornata di martedì. Come fatto sapere dal Novara con una nota ufficiale: "La camera ardente per dare l’ultimo saluto al dirigente sarà aperta domani, sabato 21 settembre, dalle 10.00 alle 12.00 presso lo stadio Silvio Piola, all’interno dell’area hospitality. La camera ardente sarà accessibile dall’ingresso della Tribuna Vip e, per chi arriverà in auto, sarà disponibile il parcheggio di Via Ardemagni. I funerali si svolgeranno a Messina".