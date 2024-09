REP. FI, Kean indispensabile. Ora l'idea è con Colpani-Gud

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Indispensabile Kean: gol, tattica e idee. Palladino si affida a lui". È il titolo che la Repubblica (ed. Firenze) dedica oggi all'attaccante della Fiorentina, etichettato indispensabile per la squadra viola dopo un inizio di stagione formidabile. Due gol nei playoff di Conference League, due reti nelle prime sfide di campionato e quel sigillo anche in Nazionale ( contro Israele) che gli ha restituito la maglia azzurra dopo troppo tempo. La Fiorentina fin dalla cessione di Dusan Vlahovic ha cercato un attaccante che potesse incantare i propri tifosi. Per gol, movimenti, leadership, e con l'ex Juventus l'ha trovato.

Kean aveva necessità di trovare una piazza che gli permettesse di esprimersi in serenità. Palladino ha disegnato l’attacco pensando a lui. Che sia 3- 4- 2- 1 o 3- 5- 1- 1, il tecnico ha previsto un supporto vicino al suo riferimento offensivo. L’idea è quella di mettere alle sue spalle la coppia formata da Colpani e Gudmundsson, con quest’ultimo che continua ad allenarsi in gruppo con l’obiettivo di esordire il prima possibile. Con due giocatori di qualità alle spalle di Kean, Palladino conta di poter oliare al meglio la sua potenziale macchina da gol.