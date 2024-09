SERIE A, L'Empoli stende 2-0 il Cagliari ed è 2° in classifica

FirenzeViola.it

È sempre più un “EurEmpoli” in questo avvio di campionato. I toscani, infatti, espugnano anche la Unipol Domus Arena di Cagliari per 2-0 con le reti di Colombo e S. Esposito nei primi 45 minuti, portandosi così in piena zona Champions, al secondo posto al pari del Napoli anche se momentaneo. Dall'altra parte, l'ex allenatore dei toscani, Davide Nicola, si trova invece già con le spalle al muro con il suo Cagliari, che non decolla e rimane ancorato al penultimo posto in classifica.