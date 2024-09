BUSO A RFV, Il problema non è Pongracic ma un altro

FirenzeViola.it

L'ex viola Renato Buso ha parlato a Radio Firenzeviola durante 'Viola Amore Mio'. Queste le sue parole: "Dispiace per il risultato oerché contro l'Atalanta hai fatto un primo tempo straordinario con una squadra messa bene in campo e con valori tecnici di una certa importanza. Abbiamo un attaccante che fa reparto da solo e fa tutto, dispiace che con la difesa a tre del genere ti sono mancati 10-20 centimetri di altezza, tant'è che abbiamo preso due gol di testa per questo. Al di là del reparto, manca una qualità difensiva che a tre è inferiore al resto della squadra".

Come vede Pongracic?

"Non lo puoi giudicare in 3 partite, gli devi dare fiducia perché lo hai pagato e ha giocato bene lo scorso campionato. Non è lui il problema: è l'unico centrale di un certo spessore e soprattutto in un reparto a tre il concetto contro l'Atalanta è stato sbagliato. Ho avuto la sensazione di una squadra forte con una difesa in difficoltà. Se noi 2-3 anni fa, sempre con questi giocatori, avessimo visto una difesa a tre, avremmo detto che Italiano aveva perso la testa".

