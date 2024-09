EURORIVALE, The New Saints perde il primo match in campionato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non c’è solo la Serie A: prima la Fiorentina affronterà la Lazio e, sette giorni dopo, l’Empoli nel derby toscano. Ma soprattutto, si avvicina il primo appuntamento europeo per i viola. Dopo lo spareggio contro il Puskás Akadémia, il 3 ottobre la Fiorentina scenderà in campo contro i The New Saints per la prima delle sei partite della phase league della UEFA Europa Conference League.

I gallesi arrivano a questa sfida in grande forma. Nel loro campionato, dopo 5 partite, hanno ottenuto 4 vittorie e una sola sconfitta, subita proprio questa sera, dove il gol di Adam Wilson non è bastato nel 2-1 finale contro la capolista Penybont FC, che però ha già disputato 8 partite.