NAINGGOLAN, De Rossi via follia. Roma non da prime 4

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La prima reazione nel leggere il comunicato dell'esonero di De Rossi? Mi è sembrata una pura follia". A dirlo è Radja Nainggolan in una lunga intervista a Il Tempo: "L’anno scorso lui è venuto a Roma dicendo che non gli interessavano neanche i soldi, poi si è conquistato la conferma con buoni risultati. Gli fanno un contratto triennale annunciandolo in pompa magna e ora questo… Dopo quattro giornate viene cacciato, mi è sembrata una cosa strana, una pura follia. Possono raccontare quello che vogliono sui risultati, ma se tutti i giocatori sono dalla parte sua evidentemente c’è qualcosa in più rispetto quello che dicono".

"Mi sembra una barzelletta questo esonero - continua Nainggolan -, non è giustificabile con il fatto che ha fatto tre pareggi in quattro partite, alla fine ha perso soltanto una partita".

Che futuro vedi ora per la Roma? Che ne pensi di Juric? "Ha fatto bene a Torino e Verona. Poi ora è in una grande squadra, deve tirar fuori un po’ più le qualità dei giocatori. Ha fatto sempre un calcio molto fisico e molto intenso. La Roma non ha una squadra per arrivare tra le prime quattro. Non sarà affatto facile arrivare in Champions League".