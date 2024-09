NAZIONE, Castro-Cataldi: storie diverse di due cuori nobili

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione apre le sue pagine dedicate alla Fiorentina volgendo lo sguardo su Danilo Cataldi e Gaetano Castrovilli. Entrambi forse avrebbero immaginato (e chissà, forse voluto) disputare la sfida di domenica al Franchi tra Fiorentina e Lazio con la maglia opposta. Il centrocampista viola, ex biancoceleste, ha conquistato tutti a Firenze fin da subito, quando nella conferenza stampa di presentazione non nascose il suo dispiacere per aver lasciato la Lazio, maglia per cui tifa fin da piccolo e che ha vestito per tanti anni. Il mercato però ha detto altro.

Così come per Castrovilli, che a Firenze era stato coccolato dall'investimento con la maglia numero 10 e con l'accostamento tecnico a Giancarlo Antognoni, che lo avevano portato nell’olimpo del tifo viola. Ragazzino timido da far crescere fuori dal campo, sul rettangolo verde sfrontato ed elegante. Qualità ereditata da un passato come ballerino, ma a Firenze si è mostrato anche caparbio e deciso. I primi gol, gli assist. Quegli strappi nel traffico con la palla al piede. Lampi di un Castrovilli viola sfumato troppo in fretta. Il tremendo infortunio al ginocchio ha di fatto chiuso la sua storia con la Fiorentina. E’ tornato, ha giocato qualche partita, ma il nodo contratto ha messo una pietra sopra a una storia d’amore che meritava un altro finale.