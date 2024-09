TREQUARTISTA, Chi scegliere tra Gudmundsson e Colpani?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Palladino deve decidere chi affiancherà Kean in attacco, con il rientro di Gudmundsson che aumenta la concorrenza. Se l'islandese fosse al 100%, sarebbe il favorito per giocare tra le linee, ma il ballottaggio con Colpani, titolare contro l'Atalanta, rimane aperto. Il Flaco non ha brillato ultimamente, e tra le altre sue alternative ci sono Ikone, Kouame, Sottil e Beltran, con quest'ultimo che ha avuto meno spazio di tutti finora. (Leggi qui l’approfondimento di FV).