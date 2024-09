AGOSTINELLI A RFV: "La rosa della Fiorentina è da prime dieci. Ma con la Lazio sfida aperta a tutto"

FirenzeViola.it

Andrea Agostinelli, ex viola oggi allenatore, durante "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola si è espresso così sulla Fiorentina in vista della gara con la Lazio: "È una sfida aperta a tutti i risultati. La Fiorentina ora però deve capire il momento, tre punti in quattro gare iniziano a essere pochi. Ma mi rendo conto che con un allenatore nuovo e metà rosa nuova ci vuole più pazienza".

Che differenze ci sono state fin qui tra le due squadre?

"Sono sette punti contro quattro. Non azzarderei giudizi definitivi, ma sicuramente in quattro gare la Lazio ha fatto meglio della Fiorentina. La rosa dei viola però, lo vedremo tra 5-6 partite, non è da questa posizione. Deve stare assolutamente tra le prime dieci per i giocatori che ha a disposizione, non può navigare al quattordicesimo posto".

Può essere davvero l'anno di Kean?

"Ci sono tutte le carte in regola senza se e senza ma, perché Kean possa fare una grande stagione. Può davvero essere la sua annata, nonostante abbia 24 anni è già tanto che gioca. Gli manca continuità ma come giocatore non si discute, spero che questo modulo sia vantaggioso per lui. Mi auguro sia l'anno della sua consacrazione".

