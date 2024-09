COR.SPORT, Gud convocato con la Lazio. E giocherà

FirenzeViola.it

Albert Gudmundsson sarà tra i convocati della Fiorentina per la sfida di domenica con la Lazio. Lo riferisce il Corriere dello Sport-Stadio, evidenziando come per l'islandese siano stati messi da parte i problemi al polpaccio che ne avevano rallentato l’inserimento in gruppo, e sia stata superata la delicata udienza al processo che lo vede coinvolto a Reykjavik per “cattiva condotta sessuale”. L'attesa per il giocatore, che scalpita e per questo si sta allenando duramente da giorni al Viola Park, e per i tifosi che non vedono l'ora di vederlo in campo, è finita.

Da domenica l'ex Genoa tornerà a disposizione di Palladino, difficile che parta titolare già contro i biancocelesti ma probabile un suo ingresso in campo a gara in corso - scrive il Corriere -. Fosse per il ragazzo, non ci sarebbero dubbi: partirebbe subito dal primo minuto. In ogni caso, il tecnico lo vorrà affiancare a Kean per quello che alla lunga dovrebbe diventare l'attacco ideale, proiettandosi al meglio verso il successivo impegno, a Empoli domenica 29, da affrontare senza il dubbio di se e quanto gioca Gudmundsson. Restano due giorni per fare altre verifiche, altri test, e infine decidere: e Palladino, di concerto con lo staff medico, se li prenderà tutti.