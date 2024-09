ATALANTA-FIORENTINA 3-2, Rivivi il live FV

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

45' +5 - FINI9SCE QUI: 3-2 per l'Atalanta. WSuccede tutto in un tempo: apre Quarta rimontato dopo 5 minuti da Retegui. Dopo il gol e il palo al 30' e 36' che facevano presagire una Fiorentina padrona del campo, al 45' pareggia di testa De Ketelaere e nell'unico minuto di recupero segna anche Lookman. Nella ripresa l'Atalanta va anche vicina al poker e De Gea ci mette lo zampino ma il risultato non cabia.

45'+3 - Fallo su Kean partito in contropiede.Fiorentina chiude in attacco ma Carnesecchi blocca l'ultima occasione viola.

45' - Concessi 4 minuti di recupero.

43' - Sottil prova a spingere dalla sua parte ma il tiro verso la porta si perde.

40' - La Fiorentina si riaffaccia in attacco e De Roon, dopo il tocco di Carnesecchi, rischia l'autogol.

36' - Lookman scappa a Quarta ma poi spara fuori e la Fiorentina si salva.

35' - ULTIMO CAMBIO VIOLA: entra Pongracic per Ranieri

34' - Sottil prova ad avanzare ma poi sbaglia il passaggio-tiro.

33' - Nuova occasione per la Dea con Zappacosta che spara però alto.

32' - Lookman tira in porta ma De Gea para d'istinto. momento di difficoltà dei viola da cui per fortuna riesce a tirarsi fuori ed andared in attacco.

29' - Parata di De Gea su De Ketelaere.

28' - ALTRI DUE CAMBI VIOLA: Entrano Adli e Sottil per Cataldi e Bove.

27' - Colpo di testa di Kolisanic che però finisce fuori.

25' - Due cambi per Gasperini: out Retegui e Ruggeri, dentro Pasalc e Zappacosta.

23' - Quasi 23mila i tifosi presenti oggi, nel nuovo Gewiss Stadium inaugurato proprio con questa gara.

22' - NUOVO GIALLO: ammonito il neo entrato Richardson

19' - De Ketelaere salta smanacciando e colpendo Biraghi, punizione per i viola.

18' - Tiro dalla distanza di Cataldi, che ci ha provato nonostante non da buona posizione.

17' - Due cambi viola: dentro Richardson e Ikoné, fuori Colpani e Mandragora.

15' - Tiro dalla distanza di Colpani, Carnesecchi blocca.

11' - Bellanova lancia De Ketelaere che crossa al centro per Retegui ma il tiro è lungo e l'azione si perde.

7' - Carnesecchi anticipa Colpani.

6' - Occasione anche per Gosens che agisce spesso sulla linea degli attaccanti.

5' - Prova a reagire la Fiorentina lanciando Kean, tiro fuori di poco.

4' - L'Atalanta è rientrata con un piglio diverso, così come aveva chiuso e ha un'altra occasione con Lookman.

2' - Occasione nerazzurra: Bellanova scappa a Quarta ma De Gea rimasto fermo ci mette la punta della scarpa e devia il tiro quanto basta.

1' - RIPARTITI! Squadre di nuovo in campo per la ripresa

-------------------------------------------------------

45+2' - FINE DEL PRIMO TEMPO SUL 3-2 PER L'ATALANTA

45 +1 - SORPASSO ATALANTA 3-2: Lookman semina il panico sulla destra viola e tira in porta siglando il terzo gol dei nerazzurri.

45' - PARI DELL'ATALANTA CON DE KETELAERE. Dalla punizione nasce il gol del giocatore che svetta di testa.

43' - Giallo per Mandragora che pèrotesta.

36' - PALO DI KEAN! Lancio lungo sulla sinistra, ancora spizzata di Gosens per Kean che si muove in mezzo a due avversari e tira ma lo ferma il palo.

34' - L'Atalanta reagisce subito ma il colpo di testa di Retegui, che svetta su Dodo, stavolta è impreciso.

32' - GOOOL GOOOL GOOOL!! Kean riporta avanti la Fiorentina 2-1 a Bergamo grazie ad un'azione manovrata sulla sinistra da Bove con Mandragora che ributta la palla in mezzo. Gonsens spizza e Kean ci mette il piede per il tap-in.

28' - Fallo di gioco e cartellino giallo di Hien.

21' - PAREGGIO DELL'ATALANTA. Lookman parte in contropiede sulla destra viola sul rinvio lungo di Carnesecchi e serve Retegui che incorna a rete con Ranieri impotente ma colpevole.

17' - PRIMO GIALLO: è per Bove che entra in scivolata sull'avversario.

15' - GOOOOL GOOOOL GOOOOL FIORENTINA IN VANTAGGIO!!! Sullo sviluppo del calcio d'angolo, Mandragora ributta in mischia con Gosens respinto da Carnesecchi, poi Quarta di piede la spinge dentro.

9' - Fiorentina in attacco con tanti giocatori, fa girare palla e manda al tiro Mandragora, pallone respinto. Ma il primo tiro in porta è proprio dei viola.

4' - Ruoli chiave in questo inedito centrocampo sono quello di Bove e Colpani. Il primo inserendosi diventa un trequartista in linea con Colpani che agisce alle spalle di Kean ma l'ex Monza in fase difensiva arretra e trasforma il modulo quasi in 5-4-1

2' - Viola prova ad avanzare con Kean che però commette fallo sul marcatore, Hien.

1' - FISCHIO D'INIZIO!

Alle 15 fischio d'inizio per Atalanta-Fiorentina valida per la quarta giornata di serie A. Firenzeviola vi offre la diretta testuale della gara, a cura di Luciana Magistrato e gli aggiornamenti di Mattia Verdorale, oltre alla diretta dallo stadio su Radio FirenzeViola con l'inviato Andrea Giannattasio. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori, con De Gea alla prima da titolare in serie A e un centrocampo viola a 5 :

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini. A disp: Rui Patricio, Rossi, Koussonou, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Samardzic, Palestra, Comi, Brescianini, Zappacosta.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Martínez Quarta, Ranieri, Biraghi; Dodô, Mandragora, Bove, Cataldi, Gosens; Colpani, Kean. All. Palladino A disp: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Sottil, Beltran, Ikoné, Comuzzo, Moreno, Richardson, Adli, Kayode, Parisi.