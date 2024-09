DUNCAN, Di Francesco annuncia: "Problema muscolare"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alfred Duncan salterà la prima partita della sua stagione con la nuova maglia del Venezia. Come annunciato dallo stesso allenatore, Eusebio Di Francesco, oggi in conferenza stampa, l'ex centrocampista della Fiorentina sarà out contro il Genoa: "Per gli infortunati: sicuramente non ci saranno Altare, Bjarkason, Duncan che ha avuto un problemino muscolare - ha detto Di Francesco. Poi Sverko lo valuteremo oggi. Yeboah l'ho conosciuto meglio. Siamo un po' in emergenza in alcune zone del campo".