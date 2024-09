LAZIO, Vale meno della Fiorentina con un monte ingaggi più alto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'avvicinarsi a Fiorentina-Lazio, La Nazione ha analizzato le due squadre a confronto. Storicamente due realtà simili, che negli ultimi cinque anni hanno raggiunto diversi risultati (tre finali, di cui due europee, per i viola; una Supercoppa, due qualificazioni Champions e tre in Europa League per i biancocelesti). Prendendo in esame però alcuni parametri però, ci si accorge che i due mondi oggi non sono così distanti. Ad esempio, secondo il valore della rosa stilato da Transfermarkt, la squadra di Palladino vale 270 milioni, mentre quella di Baroni arriva a 224. Se invece si guarda il monte ingaggi, la Lazio arriva a 66 milioni mentre la Fiorentina di ferma a 55.

Nell'ultimo campionato il distacco finale tra le due squadre è stato solo di un punto, una distanza mai così corta nell'ultimo lustro. Numeri che certificano la distanza che si è assottigliata sempre di più in queste stagioni, con la possibilità di un sorpasso dei viola sui biancocelesti che aumenta sempre di più.