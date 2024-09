RAFA MIR, Accusato di violenza sessuale. Versione "vaga"

FirenzeViola.it

Dopo la denuncia per violenza sessuale altri problemi per Rafa Mir. Secondo quanto riportato da Levante-EMV, il giudice ha rivelato delle incongruenze e delle contraddizioni nella versione dell'attaccante del Valencia in prestito dal Siviglia, giudicate "vaghe, non concrete e generiche" per giustificare le lesioni all'avambraccio della vittima. La donna inoltre ha dichiarato, come si legge su Marca: "Ho raccontato alla polizia locale come mi aveva violentata. Non hanno mostrato molto interesse a scoprire cosa sia successo".

Nel verbale si legge: "Durante la telefonata le dice che ha un nascondiglio e che è un personaggio pubblico e che questo potrebbe influenzare la sua carriera". La vittima ha mostrato agli agenti il ​​registro delle chiamate, ma il giorno dopo c'è anche un WhatsApp in cui Rafa Mir le chiede come sta, e lei non risponde perché aveva già sporto denuncia. La donna sostiene che l'attaccante l'ha aggredita sessualmente due volte nella piscina e nel bagno, raccontando come si sono incontrati in una famosa discoteca e la gelosia.