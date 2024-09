MILAN, In caso di ko nel derby ipotesi Tudor o Sarri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport ripercorre le scorse ore del Milan, con Zlatan Ibrahimovic che ha tenuto a rapporto ieri mattina squadra e allenatore in vista del derby. Lo svedese, così come la proprietà rossonera, si aspetta una pronta reazione dopo il ko contro il Liverpool e l'inizio di stagione balbettante e questo è ciò che ha chiesto al gruppo squadra nel summit.

Oltre al discorso ai calciatori, Ibra ha parlato in privato anche con Paulo Fonseca al quale ha ribadito il sostegno della società, così come la necessità di invertire immediatamente la rotta. Ma dal risultato del derby, salvo colpi di scena, dipenderà anche il destino dell'allenatore portoghese: il caso di ko, l'esonero non è assolutamente da escludere, anzi. Ed in quel caso, dopo i contatti con l'entourage di Terzic dei giorni scorsi, i nomi caldi sarebbero quelli di Maurizio Sarri e Igor Tudor.