TIFOSI, Con la Lazio si va verso i 20mila spettatori

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In avvicinamento al lunch match di domenica tra Fiorentina e Lazio, anche i tifosi sono in attesa che la squadra trovi la prima vittoria stagionale. Recentemente lo stesso Pradè ha chiamato in causa il "fattore Franchi" e anche contro la Lazio Firenze risponderà presente. Secondo quanto riferito da La Nazione, sono già attesi sulle gradinate dell'impianto di Campo di Marte circa 18.500 tifosi e l'obiettivo è quello di arrivare a 20mila.