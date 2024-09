ROMA, La Curva Sud protesta: "Resteremo fuori 30 minuti"

FirenzeViola.it

Prosegue il clima di tensione in casa Roma dopo la decisione della proprietà di esonerare Daniele De Rossi. Domenica allo stadio Olimpico arriverà l'Udinese ma la Curva Sud, per la prima con Ivan Juric sulla panchina giallorossa, ha deciso di restare fuori dallo stadio per la prima mezz'ora di partita: "E' arrivato il momento di farci sentire. La Curva Sud invita tutti i tifosi di qualsiasi settore a partecipare alla contestazione, che vedrà la stessa Curva Sud rimanere fuori dallo stadio per la prima mezz'ora della partita", si legge nel comunicato.