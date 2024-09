DIA, La partenza è super: meglio anche di Immobile

Il Messaggero questa mattina si concentra sulla partenza a razzo fatta da Boulaye Dia con la maglia della Lazio, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Come scritto dal quotidiano, i due gol realizzati nelle prime due gare da titolare lo rendono il miglior battesimo per un bomber esordiente nell'era Lotito al pari di Klose. Nemmeno Immobile, miglior marcatore della storia biancoceleste, aveva fatto registrare questi numeri. Il tutto, giocando da trequartista e non da terminale offensivo puro, ruolo che dovrebbe ricoprire domenica contro i viola per sostituire l'acciaccato Castellanos.