DA ROMA, Contro la viola out Castellanos e Gigot

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si affaccia alla prima di tre trasferte importanti che la vedranno affrontare, tra campionato e coppa, Fiorentina, Dinamo Kiev e Torino. Per questo motivo Marco Baroni difficilmente deciderà di rischiare il claudicante Castellanos, mentre il centrale di difesa Samuel Gigot è certo di non prendere parte al match. Il giocatore è ancora in attesa del debutto, ma lo staff medico di capitolini gli ha affidato un percorso personalizzato per permettergli di ritrovare la condizione migliore. I due centrali che giocheranno al Franchi dovrebbero dunque essere Romagnoli e Gila. Lo scrive Cittaceleste.it.