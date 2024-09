MANGALA, E i retroscena del mancato passaggio in viola

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata appena conclusa sono emersi dettagli sulla trattativa che nelle ultime ore del calciomercato estivo poteva portare Orel Mangala alla Fiorentina. L'intermediario dell'operazione Giovanni Bia ha raccontato come è andata, spiegando che la trattativa potrebbe anche riaprirsi in futuro: "La Fiorentina cercava un giocatore con queste caratteristiche. Il Lione ha allentato la presa e la Fiorentina si è lanciata nella trattativa per un'operazione con prestito oneroso e diritto di riscatto a 25 milioni". Alla fine, la scelta l'ha presa il presidente del club francese.

