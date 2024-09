FIO-LAZ, Da tiro a segno: calciano più di tutte. Ma concedono

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Fiorentina-Lazio da tiro a segno. Per Baroni e Palladino è un esame". Il Corriere dello Sport-Stadio titola così il suo approfondimento sulla sfida di domenica al Franchi che promette scintille, occasioni da rete e spettacolo. Partita apertissima e divertente, come in fondo lo sono state tutte le ultime sfide di campionato a Firenze tra viola e biancocelesti.

La squadra di Baroni è tornata mordere, si presenta spesso in area e con tanti giocatori, sa segnare e sa essere pericolosa. Il dato dice 23 tiri in porta nelle prime 4 giornate della Serie A, oltre 5 a partita di media. Davanti c’è solo la Fiorentina a quota 26, con Palladino che ha concesso ma creato. Un altro tecnico dalla chiara vocazione offensiva. Poi, si sa, contano gli equilibri e soprattutto i risultati: se Martinez Quarta, Pongracic e Ranieri continueranno a imbarcare acqua, diventerà complicato mantenere l’attuale impianto. La Lazio, invece, è stata altalenante dentro fasi di equilibrio. Domenica si misurano due squadre che viaggiano tra Europa League e Conference: fascia medio-alta della Serie A - scrive il Corriere -.