BOLOGNA, Si ferma Pobega: a Monza non ci sarà

(ANSA) - BOLOGNA, 20 SET - In casa Bologna la lista degli indisponibili in vista della trasferta di Monza in programma domenica si allunga: oltre ai lungodegenti Cambiaghi, El Azzouzi e Ferguson, mancherà anche Tommaso Pobega. Lieve stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro per il centrocampista, che sarà rivalutato la prossima settimana in vista della sfida con l'Atalanta. A Monza, ballottaggio Aebischer-Urbanski per sostituirlo, con probabile impiego di Freuler e Fabbian. (ANSA).