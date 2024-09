ODDI, Viola ha bisogno della prima vittoria. Castrovilli

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

In collegamento a Radiosei l'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio in vista della prossima gara contro la Fiorentina. In particolare si è soffermato sull'infortunio di Castellanos e sulla possibilità a Firenze di vedere dal primo minuto Castrovilli invece di Noslin. Queste le sue parole: “Con la Fiorentina sarà una partitaccia, anche perché la squadra di Palladino ha bisogno di vincere la prima gara. Mi farebbe molto piacere vedere Castrovilli dall’inizio.

Le sue qualità non si discutono, poi avrebbe la motivazione di chi vuole dimostrare tanto su un campo che è stato suo. Sono convinto che questo giocatore può far dimenticare molti altri che non giocano più alla Lazio. E’ stato frenato dai problemi fisici, ora mi auguro sia tornato in buone condizioni".