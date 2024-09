GAZZETTA, De Gea, Gosens e Kean: le sole tre certezze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

De Gea in porta, Kean davanti e Gosens a sinistra. Per La Gazzetta dello Sport, sono le tre certezze di cui dispone in questo momento Raffaele Palladino, anche dopo la sconfitta di Bergamo. Non si possono toccare queste tre pedine in questa Fiorentina, nessuno può mettere in discussione la loro titolarità (neanche Biraghi a sinistra) nello scacchiere viola. Tutto il resto andrà costruito attorno, per la Rosea attraverso le gare con Lazio, Empoli e Milan prima della successiva sosta.

A cominciare da domenica quando è atteso l'esordio di Gudmundsson, che il tecnico spera possa incidere fin da subito. Sulla trequarti poi gerarchie in discussione, con Colpani, Beltran, Ikoné e Sottil chiamati a crescere. Così come in mezzo al campo, dove Adli, Cataldi, Bove, Mandragora e Richardson si contenderanno le maglie da titolari. Stesso discorso in difesa, dove l'investimento da 15 milioni su Pongracic deve ancora dare i suoi frutti.