LEONARDI A RFV: "Ecco cosa mi piace di Palladino. Ma non capisco una cosa"

La giornalista di Sky Sport Vanessa Leonardi è intervenuta a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro" iniziando da una considerazione sulle difficoltà in fase difensiva della Fiorentina in questo avvio di stagione: "A Bergamo non ho visto malissimo Biraghi, dei tre mi è sembrato il meno peggio. Forse riproporrei lui anche se Ranieri forse ha sofferto perché il difensore centrale non è il suo ruolo. A prescindere da chi giocherà penso che questi giocatori abbiano bisogno di certezze perché stanno facendo fatica ad assimilare questa nuova difesa a tre. In questo momento di certezze ne hanno poche e allora li metterei nei loro ruoli: Martinez Quarta nel centrodestra, Pongracic al centro e Ranieri o Biraghi a sinistra. In questo momento paradossalmente manca la Conference perché ti da la possibilità di resettare subito quando una partita va male. Inoltre in questo momento i giocatori della Fiorentina mi sembra che abbiano bisogno di andare in campo perché più giochi e più ti alleni. Non tralasciamo poi che la coppa permette di testare alcuni esperimenti".

Cosa le è piaciuto di più e di meno finora di Palladino?

"Mi piace la serenità con cui comunica e credo che questo suo modo di essere riesce a trasmetterlo ai giocatori, perché la Fiorentina, nonostante l'avvio negativo, non mi sembra una squadra isterica. Il tecnico poi si assume sempre le proprie responsabilità e penso che si confronti tutti i giorni con i giocatori sul perché ci stanno mettendo tutto questo tempo per assimilare certi concetti. Lui disse che serviva la sosta per ammiare la vera Fiorentina e in un certo senso una parvenza c'è stata nei primi 40 minuti di Bergamo: ripartirei da qui. Quel che mi convince meno è proprio la difficoltà dei giocatori di assimilare certi concetti. Tante squadre hanno cambiato allenatore e stanno avendo difficoltà, una su tutte il Bologna di Italiano, ma in altri club si vede già la mano e lo stile dei loro tecnici, nella Fiorentina ancora no".

Qual è il problema di Colpani?

"All'inizio ha avuto problemi fisici, ma in generale in campo mi sembra un po' timido. Evidentemente ancora non è entrato bene nella dimensione Firenze. Non penso sia questione di fiducia perché anche adesso che non si sta esprimendo al meglio i tifosi credono molto in lui. Probabilmente gli serve una partita che lo faccia sbloccare e si senta "da Fiorentina"".