Ci si avvicina sempre di più al ritorno in campo della Fiorentina, chiamata a riscattare la sconfitta di Bergamo ospitando in casa propria la Lazio, domenica al Franchi alle 12:30. Un match iniziato a preparare da giorni come la squadra di Palladino continuerà a fare stamani, quando calpesterà i campi del Viola Park dalle ore 12, orario d'inizio dell'allenamento odierno.