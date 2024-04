COL GENOA SPERANO IKONÉ E KOUAMÉ, A SINISTRA PUÒ TOCCARE A PARISI

FirenzeViola.it

Il Genoa di Alberto Gilardino, potenziale successore di Italiano sulla panchina viola, come intermezzo all’Europa. Archiviato il pari a reti bianche di Plzen i viola affrontano una nuova fase del campionato, un calendario meno ostico di quanto non sia stato fino ad ora seppure il Grifone rappresenti una realtà da non snobbare. Rispetto alla squadra agilmente battuta 4-1 nella prima giornata di Serie A il Genoa oggi è avversaria da prendere con le molle, tanto più per una Fiorentina che anche in Repubblica Ceca ha palesato le solite difficoltà in zona gol.

Per l’occasione Italiano potrebbe tener fuori qualche big, almeno in attacco dove Belotti e Beltran restano candidati a una maglia da titolare. Sulla linea della trequarti si potrebbe infatti rivedere Kouame sulla sinistra a discapito di Sottil, ma soprattutto Ikone a destra al posto di Nico, mentre a metà campo potrebbe rientrare Bonaventura con Mandragora ancora dentro dal 1’ rispetto ai vari Arthur, Duncan o Maxime Lopez. Dietro turnover sulle fasce con Kayode e Parisi a destra e sinistra e con Ranieri che dovrebbe far rifiatare Quarta al fianco di Milenkovic davanti a Terracciano.

Nel Genoa rientra Retegui dopo aver scontato la squalifica e superato i problemi alla caviglia, a sostegno dell’argentino ci sarà Gudmundsson. Mentre restano fuori Vitinha, Malinovskyi e Matturro si potrebbe rivedere l’ex Badelj insieme a Frendrup e Messias con Sabelli e più Spence di Haps rispettivamente a destra e sinistra. In difesa Bani al centro con De Winter e Vasquez ai suoi lati mentre in porta va Martinez.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi, Mandragora, Bonaventura, Ikoné, Beltran, Kouamé, Belotti

GENOA (3-5-2): Martinez, De Winter, Bani, Vasquez, Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Spence, Gudmundsson, Retegui