QUI GENOA, Anche Gila pensa al turnover: fuori Retegui

Nel giorno di Fiorentina-Genoa, sguardo anche alle possibili scelte di formazione di Alberto Gilardino: anche per il tecnico del Grifone quella di oggi pomeriggio potrebbe essere la gara ideale per far rifiatare qualcuno. Uno su tutti, Mateo Retegui, ancora non al meglio fisicamente e pronto a lasciare spazio ad Ekuban, che farà coppia con Albert Gudmundsson. Per il resto solito 3-5-2, con difesa a tre (davanti a Martinez) formata da De Winter, Bani e Vasquez, linea mediana con Spence favorito su Sabelli sulla destra, Messias sulla sinistra e in mezzo Badelj, Frendrup e Strootman. Queste le scelte di formazione del Genoa secondo il Secolo XIX.