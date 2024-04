GILARDINO, A Firenze bei ricordi: strano qua da tecnico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'allenatore del Genoa Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue parole dopo l'1-1: "Abbiamo mantenuto un dna preciso nel corso dei mesi, volevamo crescere nei singoli e nel gruppo: molto, molto bravi i ragazzi a giocare una partita del genere su un campo così difficile. Ci siamo difesi bene, quando lo facciamo siamo una squadra difficile da affrontare".

Gudmundsson mezz’ala? "In certe partite possiamo trovare sbocco su di lui, come a Torino contro la Juventus: sa ritagliarsi lo spazio, ha un grande controllo e capacità di giocare alle spalle degli avversari. Può fare seconda punta, trequartista e mezz’ala".

Su Ekuban titolare: "Arriva da una prestazione importante a Verona ed era giusto dargli continuità, Retegui ha un problema alla caviglia e venerdì abbiamo già una gara, quindi era giusto ruotare tutti quanti. Caleb e Messias hanno lavorato bene nel primo tempo, peccato per l’infortunio al flessore di Junior".

Sull'episodio di Retegui: "Non l'ho ancora visto. Di solito quando l'arbitro concede una situazione del genere non dovrebbe essere chiamato dal Var, sono situazioni di campo. Però era la sua prima, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione".

Sul passato a Firenze: "A Firenze ho vissuto momenti bellissimi, ho uno splendido ricordo da calciatore: è stato strano presentarsi da allenatore. Sono il tecnico del Genoa e fiero di allenare questo gruppo che mi ha dato tanto dall’anno scorso. Per la salvezza ci manca ancora qualcosa".