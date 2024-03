ZANIOLO, Dai DV al V. Park: cosa troverebbe se tornasse

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport - Stadio sottolinea come Nicolò Zaniolo, nel caso in cui dovesse tornare a Firenze, troverebbe tutto differente o quasi da quando ragazzino ha fatto la trafila nelle giovanili viola. A iniziare dalla società, visto che ai suoi tempi c’era la famiglia Della Valle con Pantaleo Corvino dirigente. In più ora c’è il Viola Park, che sarebbe stato la “Cittadella viola” nei piani dei Della Valle e mai realizzata.

Perfino lo stadio “Franchi” sarà un’altra cosa dopo la ricostruzione totale da giugno in avanti e per i prossimi due anni. Senz’altro una realtà completamente nuova potrebbe essere uno stimolo significativo al punto da giocare un ruolo altrettanto di peso nella decisione del calciatore con la sua famiglia e il suo entourage. Ma Firenze e la Fiorentina lo attraggono tantissimo dopo aver già pianificato il proprio rilancio tornando in Italia.