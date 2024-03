VIOLA, È già febbre-Atalanta: oltre 10mila biglietti venduti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tutto esaurito per la gara con il Milan, circa 10 mila biglietti già venduti per il successivo appuntamento di Coppa Italia con l’Atalanta: il Franchi si prepara a un bagno di folla nel giro di pochi giorni. Mentre il club ieri ha annunciato sui propri canali social il «sold out» per la sfida ai rossoneri, la prevendita per il primo atto della semifinale di coppa contro la squadra di Gasperini procede spedita.

Nonostante la serata infrasettimanale, e la diretta tv, sono in tanti i tifosi che vorranno spingere i viola nella prima di tre sfide ai nerazzurri, tra queste anche quella di campionato da recuperare dopo il rinvio di domenica 17 marzo a causa della scomparsa di Barone. Lo riporta Il Corriere Fiorentino.