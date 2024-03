V. PARK, Riecco Kayode, Milenkovic e Beltran. Dubbio Jack

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Primi rientri dalle rispettive nazionali, attesi oggi al Viola Park. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo aver ripreso ieri gli allenamenti in vista del match col Milan, la Fiorentina nella seduta di oggi alle 16 ritroverà Michael Kayode, Nikola Milenkovic e Lucas Beltran. I tre hanno concluso gli impegni con le loro selezioni e da oggi torneranno operativi al Viola Park. In dubbio invece la presenza all’allenamento odierno per Giacomo Bonaventura, che ieri era a New York per il funerale di Joe Barone. Da capire se riuscirà ad essere in campo già oggi o se slitterà direttamente a domani.