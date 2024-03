TUTTOSPORT, Per il Milan Amrabat è più di un'idea

FirenzeViola.it

L'edizione odierna di Tuttosport parla di Sofyan Amrabat in ottica Milan per il prossimo mercato estivo. Amrabat è un giocatore che il Milan ha seguito per diverse stagioni, fin dalla sua prima annata in Italia al Verona nel 2019-20. Nell’estate del 2020 il suo nome era stato più volte accostato ai grandi club, fra cui il Napoli e lo stesso Milan, che poi aveva virato su Tonali.

La stima per il giocatore però non si è esaurita, Amrabat è stato sondato anche l’estate scorsa prima di finire allo United con la formula del prestito oneroso (10 milioni) con diritto di riscatto (20). In Inghilterra però sono certi che tornerà a Firenze dove però verrà ceduto: un'occasione per i rossoneri che lo considerano più di un'idea.