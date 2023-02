TIRRENO, Fiorentina, serve un colpo "gobbo"

"Un colpo Gobbo ci salverà". Il Tirreno (edizione Firenze) è fiducioso per la trasferta di Torino di domenica e inquadra Juventus-Fiorentina come la gara in cui i viola potrebbero finalmente ottenere la prima vittoria in campionato contro una squadra che la precede. Il dato contro le medio-grandi è inquietante ma può essere invertito allo Stadium, dove la Fiorentina ha vinto solo una volta in campionato (lo 0-3 del dicembre 2020), ma dove la squadra di Italiano troverà una Juventus tutt'altro che irresistibile, messa in crisi anche all'andata al Franchi in una gara terminata 1-1.