TIFO, Da domani quota mezzo milione al Franchi nel 23/24

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come evidenzia questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, contro il Milan la Fiorentina taglierà quota 500 mila spettatori da inizio stagione. Mezzo milione, un numero mostruoso che cela però alcuni dati non incoraggianti. Rispetto all'ultima in casa -l'ottavo di Conference contro il Maccabi Haifa dove il Franchi, anche per le restrizioni dovute ai controlli di sicurezza, con 6.700 paganti fece registrare il record negativo della gestione Commisso -, l'atmosfera sarà diametralmente opposta.

Il bilancio è in negativo soprattutto nelle serate di coppa: nelle sette sfide tra Conference e Coppa Italia, non si è mai andati vicini a raggiungere le 30.000 presenze. Anche in campionato, per trovare una mole simile di spettatori al Franchi dobbiamo tornare a fine gennaio, al match contro l'Inter, dove i presenti furono 35.000. Per una notte però, i fiorentini hanno messo da parte le lamentele per una struttura poco funzionale e per i costi del biglietto per stringersi tutti insieme intorno alla squadra.