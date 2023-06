REP (FI), Livakovic è il preferito per il ruolo di portiere

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come scrive La Repubblica (Firenze) Terracciano ha dato garanzie a tecnico e compagni. Ma la società sta valutando se sia possibile rinforzare quel reparto con un innesto di qualità e con l’obiettivo di far crescere alcuni giovani del vivaio: da Cerofolini a Martinelli fino a Vannucchi. Il nome più caldo è Dominik Livakovic: classe 1995, di proprietà della Dinamo Zagabria ( nel quale è capitano) e titolare della Croazia con la quale ha conquistato il terzo posto ai Mondiali in Qatar e la seconda piazza in Nations League.

La Fiorentina avrebbe offerto circa 6 milioni per un giocatore diesperienza ed affidabilità, col contratto in scadenza a giugno del 2024. Un profilo che i viola seguono da tempo e per il quale potrebbero decidere di affondare nei prossimi giorni.